Одеса готова прийняти гостей Євро-2012 хоч сьогодні

Одеса уже сьогодні практично готова надати для розміщення гостей та учасників фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року необхідну кількість готельних номерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник директора департаменту Євро-2012 Одеської міської ради Марат ЯКУПОВ під час телемосту, присвяченого підготовці міста до турніру.

За його словами, на сьогодні 30 одеських готелів уже підписали договори на розміщення цільових груп учасників Євро-2012 з туроператором УЄФА - компанією Tui Travel PLC. При цьому кількість номерів, зарезервованих для “сім’ї УЄФА” та його спонсорів, становить: 5-зіркових – 172 (16%), 4-зіркових – 942 (72%) і 3-зіркових – 1228 (584%).

М.ЯКУПОВ також повідомив, що під час візитів до Одеси у березні-квітні фахівці Tui Travel PLC провели переговори з представником пасажирського терміналу Одеського торгового порту, який заявив про технічну можливість розміщення до 5 круїзних лайнерів в Одеському морпорту.

Разом з тим, у рамках підготовки до Євро-2012 в Одесі планується будівництво нових об`єктів, які нададуть 1426 номерів категорії «п`ять зірок» і 1663 номери категорії «чотири зірки». Таким чином, сказав М.ЯКУПОВ, місто надає додаткові гарантії забезпечення необхідної кількості готельних номерів категорії 5 зірок та 4 зірки.

Щодо розміщення звичайних уболівальників, то М.ЯКУПОВ зазначив, що, за прогнозами, на період чемпіонату у місті всього буде потрібно 12 тисяч номерів. Проте вже на сьогодні їхня кількість в Одесі та Одеській області становить 27 тисяч, що більш як удвічі перевищує прогнозовані потреби.

Згідно з вимогами УЄФА, Одеса зобов`язана надати 1100 номерів у готелях категорії «п`ять зірок», 1315 – «чотири зірки» і 210 - в готелях категорії «три зірки». На сьогодні Одеса готова надати (з урахуванням 2-х круїзних лайнерів) 1956 п’ятизіркових номерів, 1233 - чотиризіркових (без урахування лайнерів, або 2197 з ними) та 4951 тризірковий номер.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня директор Координаційного бюро Євро-2012 при Кабінеті міністрів Ілля ШЕВЛЯК заявив, що в Україні підготовка готельної інфраструктури до чемпіонату перебуває “в зоні високого ризику”. За його словами, найгірший стан з цього питання у Дніпропетровську, Донецьку та Харкові.