Російський форвард забиває 4 голи Ліверпулю

Російський форвард "Арсеналу" Андрій Аршавін 21 квітня забив чотири м`ячі в матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля", який завершився нічиєю з рахунком 4:4.

Ліверпуль - Арсенал 4:4 (Торрес 49, 72, Бенаюн 55, 90+3 - Аршавін 36, 67, 69, 90+1)

Перший гол у ворота "Ліверпуля" Аршавін забив на 36-й хвилині після точного паса Сеска Фабрегаса, повідомляє Лента.ру

У другому таймі Фернандо Торрес на 49-й хвилині зрівняв рахунок, а на 56-й хвилині завдяки автоголу Бакарі Саньї (у протоколі гол записаний на Бенаюна) "Ліверпуль" вийшов вперед. На 67-й хвилині Аршавін сильним ударом з 25 метрів знову відновив рівновагу, а ще за три хвилини вивів "Арсенал" вперед. На 73-й хвилині Торрес знову зрівняв рахунок.

Вже в доданий час "Арсенал" знову вийшов вперед після виходу Аршавіна сам-на-сам з воротарем "Ліверпуля" Хосе Рейною, проте фінальну крапку в матчі поставив ізраїльський нападаючий Йоссі Бенаюн, який на 93-й хвилині встановив підсумковий рахунок матчу.

Після цього матчу "Ліверпуль" в чемпіонаті Англії набрав однакову кількість очок з "Манчестер Юнайтед" і за різницею забитих і пропущених м`ячів вийшов на перше місце в чемпіонаті (утім, МЮ зіграв на дві гри менше). "Арсенал" після 33 турів займає в турнірній таблиці четверте місце.

Нагадаємо, що в 33-му турі зіграні матчі:

Астон Вілла - Вест Хем 1:1 (Хескі 11 - Тристан 85)

Міддлсбро - Фулхем 0:0

Портсмут - Болтон 1:0 (Кану 78)

Сандерленд - Халл Ситі 1:0 (Сіссе 45)

Стік Сіті - Блекберн 1:0 (Лоуренс 75)

Тоттенхем - Ньюкасл 1:0 (Бент 24)

Манчестер Сіті - Вест Бромвич 4:2 (Робіньо 8, Онуоха 21, Елано 56 пен., Старрідж 90 - Брант 37, 54)

Сьогодні відбудеться гра Челсі - Евертон, інтерес до якої стрімко зріс після того, як обидва клуби вийшли у фінал Кубка Англії.

На 13 травня перенесений матч Віган - МЮ.