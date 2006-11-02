Ліга Чемпіонів: результати усіх матчів середи

1 листопада відбулися чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. У групі Е визначилися обидві команди, які продовжать боротьбу в плей-офф. Ними стали французький "Ліон" та іспанський "Реал".

Мадридський клуб зустрічався на своєму полі з румунським "Стяуа" і переміг з рахунком 1:0. Єдиний м`яч у цьому матчі на 70-ій хвилині забив у свої ворота гравець "Стяуа" Ніколіце. Через три хвилини після цього форвард господарів Рууд ван Ністелрой не реалізував пенальті.

"Ліон" на своєму полі приймав київське "Динамо" і виграв також з мінімальним рахунком – 1:0. Переможний м`яч на 14-ій хвилині забив Бензема. Зазнавши поразки у Франції, кияни позбулися навіть теоретичних шансів на вихід з групи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Становище команд у групі Е таке: "Ліон" – 12 очок, "Реал" – 9 очок, "Стяуа" – 3 очки, "Динамо" – 0 очок.

У групі F несподіваної поразки в гостьовому матчі з данським "Копенгагеном" зазнав англійський "Манчестер Юнайтед". Гол, забитий на 73-ій хвилині Маркусом Ольбеком так і залишився єдиним у грі.

Португальська "Бенфіка" на своєму полі взяла реванш у шотландського "Селтіка" за поразку в попередньому турі. Португальці розгромили суперників з рахунком 3:0. Становище команд у групі F таке: "Манчестер Юнайтед" – 9 очок, "Селтік" – 6 очок, "Бенфіка" – 4 очки, "Копенгаген" – 4 очки.

У групі Н італійський "Мілан" вдома приймав бельгійський "Андерлехт". Господарі поля здобули перемогу з рахунком 4:1, хет-триком у їх складі відзначився бразильський півзахисник Кака, ще один гол на рахунку Альберто Джілардіно. В іншому матчі цієї групи грецький АЕК за рахунок гола Нікоса Ліберопулоса обіграв французький "Лілль" з рахунком 1:0.

"Мілан" забезпечив собі вихід до плей-офф, а три інші команди зберігають шанси на друге місце. Становище команд у групі Н таке: "Мілан" – 10 очок, "Лілль" – 5, АЕК – 4, "Андерлехт" – 2.

Лента.ру