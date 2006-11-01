Закінчився матч ”Ліон” – “Динамо”

Закінчився матч 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічаються київське "Динамо" і "Ліон" (Ліон, Франція). Кияни програли 0:1.

Склади команд і заміни: Ліон: 1 Купе, 2 Клер, 3 Кріс, 8 Жуніньо (79, Кьолстрем), 10 Малуда, 14 Гову (84, Діарра), 19 Бензема (74, Вільтор), 20 Абідаль, 21 Тьягу, 28 Тулалан, 29 Скіллачі. Динамо : 1 Шовковський, 4 Родолфо, 5 Ребров (66, Шацьких), 9 Клебер, 10 Чернат (75, Белькевич), 17 Михалик, 20 Гусєв, 25 Мілевський, 30 Ель-Каддурі, 32 Гавранчич (47, Родріго) 37 Юссуф.

Гра почалася за помітної переваги Ліона, яку динамівці, втім, прагнули вирівняти, двічі доходили до гри в штрафній, удар Черната зі штрафного пройшов близько від штанги. У середині поля йшла в`язка, повна фолів боротьба.

Але перший гол був усе ж таки не за Динамо. 14-а хвилина, комбінація Бензема – Гову – Бензема, і два французи залишають за спиною весь захист і півзахист. Бензема виходить на воротаря і спокійно пробиває в нижий кут. 1:0.

Тепер киян вільно пускають на половину Ліона, але тільки до штрафної.

Ребров добре вкинув м`яч у штрафну під атаку Клеберу на 24-й. Клебер віддає Михалику, але удар з 10 метрів неточний.

Ліон знову починає тиснути. Родолфо кинувся під удар на 30-й хвилині. І одразу Гову на дриблінгу знову дійшов до ударної позиції.

Купе на 31-й вибіг далеко уперед від воріт, щоб перервати передачу Клеберові на вихід і не дозволити вийти сам-на-сам.

Штрафний від Реброва з флангу на 37-й хвилині ввійшов до воротарської французів як простріл, але ліонці спокійніше і раніше розібралися і вивели (не вибили) м`яч подалі від воріт.

На другу половину гри команди вийшли без замін, але вже за дві хвилини Родріго змінив Гавранчича.

Каддурі на 48-й хвилині пішов через французьку штрафну «в стилі Гову», обходячи захисників одного за іншим, але був збитий у боротьбі.

Бензема вийшов сам-на-сам з Шовковським на 51-й, але не став вкладатися в удар – прибрав м`яч, намагався перекинути...

На 57-й простріл зліва міг закінчитися погано для Динамо, Бензема, на щастя, промахнувся.

Штрафний удар у виконанні Родріго на 70-й хвилині був сильним і точним, проте й воротар Грегорі Купе бачив м`яч, що летів на нього. Два кулаки, мов у школі – і м`яч прямує в поле.

74-а хвилина сьогодні насниться болільникам. Як Мілевський у боротьбі, в падінні замикає простріл з лицьової лінії від Гусєва. Воротар лежить, м`яч котиться в дальній кут... але, підкручений... не заходить у ворота. @.

На 81-й двоє динамівців без офсайду зайшли за спину захисникам при розіграші штрафного. Двоє на воротаря... Клебер головою в падінні... в руки Купе. (У воротаря французів, точно, не буде враження легкого матчу).

82-а і 87-а хвилина були небезпечними для воріт Динамо, але удари Сільвейна і Малуда були неточними.

Динамо наполегливо атакувало і в додані три хвилини. Але в результаті 1:0.

Статистика матчу (Ліон - Динамо): удари по воротах – 14:6, фоли – 24:19, офсайди – 3:4, кутові – 6:1, володіння м`ячем – 59:41.

Одночасно з матчем Ліон - Динамо закінчилися ігри Реал - Стяуа (1:0), Копенгаген - Манчестер Юнайтед (1:0), Бенфіка – Селтік (3:0), Гамбург – Порту (1:3), Мілан - Андерлехт (4:1), АЕК - Лілль (1:0), Арсенал - ЦСКА (0:0).