Закінчився перший тайм матчу ”Ліон” – “Динамо”

Закінчився перший тайм у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічаються київське "Динамо" і "Ліон" (Ліон, Франція). Кияни програють 1:0.

Склади команд: Ліон: 1 Купе, 2 Клер, 3 Кріс, 8 Жуніньо, 10 Малуда, 14 Гову, 19 Бензема, 20 Абідаль, 21 Тьягу, 28 Тулалан, 29 Скіллачі. Динамо: 1 Шовковський, 4 Родолфо, 5 Ребров, 9 Клебер, 10 Чернат, 17 Михалик, 20 Гусєв, 25 Мілевський, 30 Ель-Каддурі, 32 Гавранчич, 37 Юссуф.

Гра почалася за помітної переваги Ліона, яку динамівці, втім, прагнули вирівняти, двічі доходили до гри в штрафній, удар Черната зі штрафного пройшов близько від штанги. У середині поля йшла в`язка, повна фолів боротьба.

Але перший гол був усе ж таки не за Динамо. 14-а хвилина, комбінація Бензема – Гову – Бензема, і два французи залишають за спиною весь захист і півзахист. Бензема виходить на воротаря і спокійно пробиває в нижий кут. 1:0.

Тепер киян вільно пускають на половину Ліона, але тільки до штрафної.

Ребров добре вкинув м`яч у штрафну під атаку Клеберу на 24-й. Клебер віддає Михалику, але удар з 10 метрів неточний.

Ліон знову починає тиснути. Родолфо кинувся під удар на 30-й хвилині. І одразу Гову на дриблінгу знову дійшов до ударної позиції.

Купе на 31-й вибіг далеко уперед від воріт, щоб перервати передачу Клеберові на вихід і не дозволити вийти сам-на-сам.

Штрафний від Реброва з флангу на 37-й хвилині ввійшов до воротарської французів як простріл, але ліонці спокійніше і раніше розібралися і вивели (не вибили) м`яч подалі від воріт.

1:0. Перерва.

Статистика першої половини (Ліон - Динамо): удари по воротах – 6:3, фоли – 11:11, офсайди – 0:1, кутові – 5:0, володіння м`ячем – 65:35.

Одночасно з матчем Ліон - Динамо проходять ігри Реал - Стяуа (0:0), Копенгаген - Манчестер Юнайтед (0:0), Бенфіка – Селтік (2:0), Гамбург – Порту (0:1), Мілан - Андерлехт (2:0), АЕК - Лілль (0:0), Арсенал - ЦСКА (0:0).