Челсі вийшов у фінал Кубка Англії

00:02, 19 квітня 2009
Спорт
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Відбулися також ігри 33-го туру Прем`єр-ліги

"Челсі" виграв у "Арсенала" і вийшов до фіналу Кубка Англії.

Челсі - Арсенал 2:1 (Малуда 33, Дрогба 84 - Волкотт 18)

У фіналі кубка, який відбудеться 30 травня, "Челсі" зустрінеться з переможцем пари МЮ - "Евертон".

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Сьогодні ж зіграно п`ять матчів 33-го туру англійської Прем`єр-ліги

Астон Вілла - Вест Хем 1:1 (Хескі 11 - Трістан 85)

Міддлсбро - Фулхем 0:0

Портсмут - Болтон 1:0 (Кану 78)

Сандерленд - Халл Сіті 1:0 (Сіссе 45)

Сток Сіті - Блекберн 1:0 (Лоуренс 75)

Решта матчів туру відбудеться в найближчі дні:

19 квітня. Тоттенхем - Ньюкасл, Манчестер Сіті - Вест Бромвич

21 квітня. Ліверпуль - Арсенал

22 квітня. Челсі - Евертон

На 13 травня перенесено матч Віган - МЮ.

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