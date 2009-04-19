Челсі вийшов у фінал Кубка Англії
00:02, 19 квітня 2009Спорт
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Відбулися також ігри 33-го туру Прем`єр-ліги
"Челсі" виграв у "Арсенала" і вийшов до фіналу Кубка Англії.
Челсі - Арсенал 2:1 (Малуда 33, Дрогба 84 - Волкотт 18)
У фіналі кубка, який відбудеться 30 травня, "Челсі" зустрінеться з переможцем пари МЮ - "Евертон".
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Сьогодні ж зіграно п`ять матчів 33-го туру англійської Прем`єр-ліги
Астон Вілла - Вест Хем 1:1 (Хескі 11 - Трістан 85)
Міддлсбро - Фулхем 0:0
Портсмут - Болтон 1:0 (Кану 78)
Сандерленд - Халл Сіті 1:0 (Сіссе 45)
Сток Сіті - Блекберн 1:0 (Лоуренс 75)
Решта матчів туру відбудеться в найближчі дні:
19 квітня. Тоттенхем - Ньюкасл, Манчестер Сіті - Вест Бромвич
21 квітня. Ліверпуль - Арсенал
22 квітня. Челсі - Евертон
На 13 травня перенесено матч Віган - МЮ.
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