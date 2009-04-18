Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу

19:53, 18 квітня 2009
Спорт
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Перемоги приходять на останніх хвилинах

Закінчилися сьогоднішні три матчі 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Карпати - Зоря 1:1 (Ощипко 66 - Джихані 34)

Ворскла - Металіст 0:1 (Дєвіч 89)

Металург З - Дніпро 0:1 (Гоменюк 90)

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі

ФК Харків - Таврія 0:3 (Ковпак 8, Ідахор 25, Любенович 47)

Арсенал - Іллічівець 4:0 (Шершун 6, Матюхін 34, Жоземар 57, Мазілу 63)

Завтра тур закінчиться зустрічами Кривбас - Динамо, Металург Д - Шахтар і Чорноморець - ФК Львів.

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