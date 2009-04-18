Наймолодший український гросмейстер переходить до збірної Росії

Один з сильних шахістів України 19-річний кримчанин Сергій Карякін виступатиме за збірну Росії по шахах.

Як розповів батько молодого гросмейстера, "сім`я вже подала документи на отримання російського громадянства". За його словами, Україна зробила все можливе, щоб утримати гросмейстера, проте недостатньо, щоб Карякін "здійснив свою мрію і став чемпіоном світу".

Натомість президент Федерації шахів України Віктор Петров нарікає, що ФІДЕ не захотіла втрутитися в ситуацію. За його словами, організацію "цікавлять тільки гроші", які вона одержує за перехід шахістів. У разі зміни збірної шахіст, нагадує proUA, повинен заплатити мито ФІДЕ, яке становить 130 євро, а також зробити ще певні витрати, якщо хоче прискорити процедуру.

Сергій Карякін - чемпіон "шахової Олімпіади" 2004 року у складі збірної України, а також переможець ряду міжнародних турнірів. Він - рекордсмен Книги рекордів Гіннесса - у віці 12 років і 211 днів став наймолодшим шахістом в історії спорту, який досяг права вважатися гросмейстером.

Нині посідає 23-й рядок у рейтингу ФІДЕ.

Лента.ру