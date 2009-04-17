УЄФА вибере міста Євро-2012 за результатами поїздки Платіні

Після візиту президента Європейського футбольного союзу Мішеля ПЛАТІНІ до України та Польщі цього тижня, УЄФА проведе остаточну оцінку всіх дванадцяти міст-претендентів на Євро-2012 в обох країнах.

Як повідомили УНІАН в інформ-службі Федерації футболу України, про це йдеться у заяві УЄФА, зробленій за підсумками візиту М.ПЛАТІНІ до України та Польщі.

В ній зазначається, що на зустрічах делегації УЄФА з представниками місцевих оргкомітетів обговорювалося широке коло питань, зокрема, політична й економічна ситуація в країнах, останні новини з міст, що претендують на проведення матчів Євро-2012, а також загальний розвиток інфраструктури.

В УЄФА підкреслюють, що економічна криза, без сумніву, ускладнила завдання господарів Євро-2012, і візит до України та Польщі мав надзвичайне значення. “Ми отримали останню інформацію по всіх ключових аспектах підготовки до фіналу європейської першості, тепер займатимемося остаточною оцінкою всіх 12 міст. Вибір буде зроблено на засіданні Виконкому УЄФА 13 травня в Бухаресті”, - наголошується в заяві.

Крім цього, в ній висловлюється подяка урядам України та Польщі, а також футбольним асоціаціям обох країн від імені М.ПЛАТІНІ за співробітництво та плідні зустрічі в ході візиту.