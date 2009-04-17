Ахметов і Луческу провели переговори

Сьогодні головний тренер ФК «Шахтар»(Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ підписав з клубом новий дворічний контракт.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Шахтаря», 17 квітня в Донецьку пройшли переговори президента клубу Ріната АХМЕТОВА і М.ЛУЧЕСКУ. В результаті ними досягнута домовленість, що найуспішніший в історії «Шахтаря» тренер залишається з «оранжево-чорними» ще на два роки.

Новий дворічний контракт М.ЛУЧЕСКУ вступає в силу з 18 квітня 2009 року, відзначили в прес-службі.