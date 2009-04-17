Голи в матчі Динамо - ПСЖ (відео)

Воротареві парижан можна поспівчувати

Як повідомляв УНІАН, київське Динамо у матчі-відповіді 1/4 Кубка УЄФА здобуло переконливу перемогу над французьким ПСЖ і вийшло в півфінал, де зустрінеться зі своїм принциповим суперником – донецьким Шахтарем. У воротах паризького клубу розписалися: Ісмаель Бангура (4) Get the Flash Player to see this player. Мікаель Ландро (15 автогол) Get the Flash Player to see this player. Огнен Вукоєвіч (61) Get the Flash Player to see this player. Відео з сайту Динамо Киев от Шурика

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