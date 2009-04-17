Ахметов «катапультувався» зі стадіону

Президент футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ переконуватиме головного тренера команди Мірчу ЛУЧЕСКУ продовжити контракт із клубом.

Про це Р.АХМЕТОВ сказав журналістам у Марселі 16 квітня після закінчення матчу фіналу Кубка УЄФА «Олімпік» - «Шахтар», повідомили УНІАН у прес-службі клубу. (Матч закінчився перемогою «гірників», в результаті чого вони вийшли в півфінал турніру – УНІАН).

«Хочу сказати: я хотів би, щоб Мірча залишився в Донецьку й ще попрацював із «Шахтарем», - сказав президент донецького клубу.

Він додав, що 17 квітня має намір обговорити з М.ЛУЧЕСКУ питання про продовження контракту. «До цього дня ми не говорили на цю тему: ні я не заводив розмову, ні він. У нього 16 травня закінчується контракт, і я маю намір провести з ним переговори. Мені б хотілося, щоб він залишився в Донецьку», - зазначив Р.АХМЕТОВ. При цьому він додав, що не знає, «може, в нього (М.ЛУЧЕСКУ) навіть якийсь попередній контракт із кимось підписаний».

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що М.ЛУЧЕСКУ «створював нинішній «Шахтар» по крупицях, і тепер команда набула досвіду». «Наша мета - не тренера міняти, а вперед рухати команду, яка радуватиме перемогами й красивою грою», - зазначив президент «Шахтаря».

Він акцентував, що «тут необхідне виважене рішення - те, яке виведе клуб на якісно новий рівень». «Я говорю це не тому, що ми сьогодні перемогли й у мене позитивні емоції. ЛУЧЕСКУ - кваліфікований тренер, і він мотивований. Він дуже сильно хоче добитися великих результатів із «Шахтарем». І він заслужив вивести команду на поле нового стадіону ("Донбас Арена" в Донецьку - УНІАН)», - переконаний Р.АХМЕТОВ.

Говорячи про перемогу команди в матчі з французами, він зізнався, що на 50-й хвилині гри «катапультувався» зі стадіону й у нього «просто сил немає - залишив тут, на трасі в Марселі».

Р.АХМЕТОВ привітав уболівальників «Шахтаря» й київського «Динамо», президента київського клубу Ігоря СУРКІСА з виходом українських команд у півфінал Кубка УЄФА.

«Дуже добре, що український футбол на висоті: дві команди в півфіналі, в обох команд був непростий шлях, і обидві його подолали», - зазначив президент «Шахтаря».

Прогнозуючи, як «Шахтар» і «Динамо» зіграють у півфіналі Кубка УЄФА, Р.АХМЕТОВ запевнив: «У будь-якому випадку буде цікаво».

На запитання, чи не притупиться гострота матчів двох кращих команд України тому, що вони розіграють півфінал Кубка УЄФА, президент «Шахтаря» відповів: «Краще хай півфінал буде українським, ніж у ньому не було б навіть запаху українського».