Британець Хей оголосив війну обом братам Кличкам

Британець Девід Хей продовжує роздмухувати вогонь навколо його бою із українцем Володимиром Кличком. Цього разу зухвалий боксер оголосив війну обом братам Кличкам, передає ICTV

Девід Хей, чемпіон світу в першій важкій вазі: "Я оголошую війну братам Кличкам. Я перетворю малюнок у себе на футболці на реальність. Першим ляже Володимир. Я позбавлю світовий бокс від цих Кличків. Ім’я нового чемпіона світу - Девід Хей".

Не сумнівалися, як відомо, й інші: Рей Остін, Кріс Бьорд, Самуель Пітер. Чим це завершилося для них усім відомо. Втім, такого зухвальства собі не дозволяв жоден, а тому за образи Хею доведеться розплачуватися власною щелепою.

Володимир Кличко, чемпіон світу в надважкій вазі: "Я навчу Хея гарних манер. Він дізнається, де раки зимують. Він відповість за свої вчинки і довгий язик. Я обов’язково його нокаутую, але не одразу, трохи потягну задоволення".

Бій Кличко-Хей відбудеться 20 червня у німецькому місті Гельзенкірхен на стадіоні "Фелтінс Арена", який належить футбольному клубові "Шальке 04".