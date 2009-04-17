Мілевський на сьомому небі

Після перемоги над "Парі Сен-Жермен" (3:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка УЄФА форвард київського "Динамо" Артем Мілевський заявив, що його команда провела кращий матч за півроку, а то і рік.

Мілевський, який на четвертій хвилині асистував Ісмаелю Бангура, який відкрив рахунок, віддав належне Юрієві Сьоміну, який очолив "Динамо" в січні 2008 року. "З приходом Сьоміна змінилося практично все, - розповів нападаючий збірної України. - Це великий фахівець. У нас та сама команда, майже ті самі футболісти, але ми граємо абсолютно по-іншому. Думаю, сьогодні був наш кращий матч за останні півроку, а то і рік. Кожен з нас сьогодні зіграв на сто відсотків і навіть більше", цитує нападника офіційний сайт УЄФА.

Півзахисник киян Олександр Алієв зізнався, що остаточно повірив в перемогу "Динамо" лише після третього гола, автором якого став Огнен Вукоєвіч.

Трибуни стадіону імені Валерія Лобановського були переповнені, і Алієв погодився з тим, що гаряча підтримка вірних уболівальників надала безцінну допомогу його команді. "Хочу подякувати нашим фанатам, вони у нас просто чудові, - сказав півзахисник "Динамо". - Уболівальники приходять не тільки на єврокубкові матчі, але і на поєдинки на внутрішній арені. Їх підтримка відіграє величезну роль в наших успіхах".