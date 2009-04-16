Шахтар відкриває рахунок

На 30-й хвилині матчу Марсель - Шахтар Фернандіньо з гранично гострого кута прокидає м`яч між воротарем і штангою. Перед перервою Марсель добив м`яча у тісній грі перед воротами (Арфа 42).

1:1

У решті ігор 1/4 Кубка УЄФА на цю хвилину:

Манчестер Сіті - Гамбург 1:1 (Елано 17 пен. - Герреро 12). Перший матч 1:3.

Удінезе - Вердер 3:1 (Інлер 15, Квальярелла 30, 38 - Дієго 28). Перший матч 1:3.