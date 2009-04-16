Динамо - у півфіналі Кубка УЄФА
21:19, 16 квітня 2009Спорт
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Закінчився матч однієї четвертої фіналу Кубка УЄФА між Динамо (Київ) і Парі Сен-Жермен
Динамо - ПСЖ 3:0 (Бангура 4, Ландро 15 автогол, Вукоєвич 61). Перший матч 0:0.
Півфінальний матч, згідно із жеребкуванням, відбудеться 30 квітня з переможцем пари Марсель - Шахтар, матч-відповідь яких (у першій грі Шахтар виграв 2:0) починається за 20 хвилин у Франції.
Другий півфінал складуть переможці пар Манчестер Сіті - Гамбург (перша гра 1:3) і Удінезе - Вердер (1:3), ігри яких також почнуться о 21.45.
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