Динамо забиває перший гол...

... а воротар ПСЖ - другий

Сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Кубка УЄФА Почалася зустріч Динамо - ПСЖ у Києві. На 4-й хвилині дальнім ударом рахунок відкрив Ісмаель Бангура. На 15-й хвилині помилився при спробі вибити м`яч воротар гостей Мікаель Ландро і закинув м`яч собі у ворота. До перерви рахунок не змінився - 2:0. Нагадаємо, що о 21.45 починаються решта три матчі чвертьфіналу Марсель - Шахтар. Перший матч 0:2. Манчестер Сіті - Гамбург (1:3) Удінезе - Вердер (1:3)

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