Динамо забиває перший гол...
19:38, 16 квітня 2009Спорт
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... а воротар ПСЖ - другий
Сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Кубка УЄФА
Почалася зустріч Динамо - ПСЖ у Києві. На 4-й хвилині дальнім ударом рахунок відкрив Ісмаель Бангура. На 15-й хвилині помилився при спробі вибити м`яч воротар гостей Мікаель Ландро і закинув м`яч собі у ворота.
До перерви рахунок не змінився - 2:0.
Нагадаємо, що о 21.45 починаються решта три матчі чвертьфіналу
Марсель - Шахтар. Перший матч 0:2.
Манчестер Сіті - Гамбург (1:3)
Удінезе - Вердер (1:3)
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