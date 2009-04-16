Букмекери ставлять на Динамо і Шахтар

Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" вийдуть до півфіналу Кубка УЄФА за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill", повідомляє Ліга.

"Динамо" матч-відповідь з "Парі Сен-Жермен" проведе удома, і, на думку букмекерів, переможе. На перемогу киян ставки приймаються як 1,80 до 1, на нічию - 3,30 до 1, а перемога ПСЖ оцінюється коефіцієнтом 4,80. Також букмекери упевнені в загальному успіху киян - коефіцієнт на вихід до півфіналу складає 1,61, шанси французів на продовження боротьби менші - 2,20 до 1.

Донецький "Шахтар" повторну гру проти "Олімпіка" проводить на виїзді і, на думку, букмекерів програє. Ставки на перемогу марсельців приймаються як 1,91 до 1, на нічию - 3,40, а перемога "Шахтаря" бачиться фахівцям маловймовірною - 4,80. Правда, букмекери не сумніваються в загальному успіху українського клубу і його шанси на вихід в 1/2 оцінюють як 1,20, а ось у марсельців шанси набагато гірші - 4,50 до 1.

Нагадаємо, що сьогодні українські клуби проведуть матчі-відповіді 1/4 Кубка УЄФА.

"Динамо" Київ - ПСЖ (ст. Динамо ім. Валерія Лобановського). Початок о 19:30. Трансляція - телеканал "Інтер".

"Олімпік" - "Шахтар" (ст. "Велодром" Марсель.) Початок о 21:45. Трансляція - телеканал "Україна".