Півфінал Ліги чемпіонів вийшов суто англійським
23:33, 15 квітня 2009Спорт
2514
Закінчилися матчі однієї четвертої
Закінчилися матчі-відповіді матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА
Порту - МЮ 0:1 (Роналду 6). Перший матч 2:2
Арсенал - Вільяреал 3:0 (Волкотт 10, Адебайор 60, ван Персі 69 пен.). Перший матч 1:1
Таким чином до півфіналу виходять МЮ і Арсенал.
Нагадаємо, що вчора першу півфінальну пару Ліги чемпіонів УЄФА склали Барселона, зігравши 4:0 і 1:1 з Баварією, і Челсі (відповідно 3:1 і 4:4 в матчах проти Ліверпуля).
Ігри півфіналу відбудуться 28 і 29 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter