Півфінал Ліги чемпіонів вийшов суто англійським

Закінчилися матчі однієї четвертої

Закінчилися матчі-відповіді матчі 1/4 Ліги чемпіонів УЄФА Порту - МЮ 0:1 (Роналду 6). Перший матч 2:2 Арсенал - Вільяреал 3:0 (Волкотт 10, Адебайор 60, ван Персі 69 пен.). Перший матч 1:1 Таким чином до півфіналу виходять МЮ і Арсенал. Нагадаємо, що вчора першу півфінальну пару Ліги чемпіонів УЄФА склали Барселона, зігравши 4:0 і 1:1 з Баварією, і Челсі (відповідно 3:1 і 4:4 в матчах проти Ліверпуля). Ігри півфіналу відбудуться 28 і 29 квітня.

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