Платіні: не буде стадіону у Києві – не буде Євро в Україні

Європейський футбольний союз (УЄФА) визначить міста в Україні та Польщі, де пройдуть матчі Євро-2012, на засіданні виконкому організації 13 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві повідомив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ на брифінгу за результатами перевірки стану підготовки України до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Він, зокрема, зазначив, що 12-13 травня у столиці Румунії Бухаресті відбудеться засідання Виконкому УЄФА, на якому буде прийнято остаточне рішення і оголошено приймаючі міста в Україні та Польщі. Щодо критеріїв відбору, то, за словами М.ПЛАТІНІ, головним аргументом на користь того чи іншого міста буде врахуваня інтересів уболівальників.

“Критерії – де краще можна буде все провести, вболівальники повинні будуть отримати якнайкращі умови, і виконком прийме рішення на користь уболівальників та футболу”, – сказав президент УЄФА. У цьому контексті, додав він, дуже багато залежатиме від стану інфраструктури у кожному місті-претенденті.

Відповідаючи на запитання щодо можливості паритетного поділу приймаючих міст між Україною та Польщею, М.ПЛАТІНІ повідомив, що УЄФА не має зареєстрованої відповідної заяви двох країн-господарів, проте зауважив, що йому відомо про таку позицію держав. Разом з тим, він додав, що “УЄФА організовує Євро, і виконком обере міста для України та Польщі”.

Президент Європейського футбольного союзу ще раз наголосив, що на сьогодні немає підстав сумніватися, що Євро-2012 пройде саме в Україні та Польщі, і вкотре звернув увагу на обов’язкову умову щодо готовності стадіонів у Києві та Варшаві.

Він сподівається, що реконструкція НСК “Олімпійський” буде завершена у визначені терміни, і додав: ”Але якщо стадіона у Києві не буде – не буде і Євро в Україні”.

М.ПЛАТІНІ також зазначив, що нинішня економічна криза в Україні та світі створює перешкоди для підготовки до турніру і є викликом як для України, так і для УЄФА. “Проте я вважаю, ми переможемо, хоча це й нелегко. Якщо чесно, ситуація складна, але є справжнє бажання реалізувати цей проект”, - сказав президент УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА розглядає можливість проведення матчів Євро-2012 у шести або восьми містах України та Польщі. При цьому, за рішенням виконкому організації, кількість міст в обох країнах не обов’язково може бути рівною

Зараз в Україні й Польщі претендують на право прийняти матчі турніру по шість міст.