Ліга Чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

31 жовтня відбулися чергові матчі групового етапу Ліги чемпіонів. У групі А центральним став поєдинок в Іспанії між "Барселоною" і лондонським "Челсі". Каталонський клуб двічі вів у рахунку, але перевагу не втримав.

Рахунок відкрив португальський півзахисник "Барселони" Деку, який вразив ворота англійського клубу ударом з лівого кута штрафного майданчика вже на третій хвилині. "Челсі" відігрався на 52-ій хвилині, коли півзахисник Френк Лемпард ударом з нульового кута "парашутом" закинув м`яч за спину воротаря "Барселони" Віктора Вальдеса.

За шість хвилин Ейдур Гудйонсен знову вивів іспанців уперед, але на третій доданій хвилині Дідьє Дрогба вдруге зрівняв рахунок і встановив остаточний результат – 2:2. В іншому матчі цієї групи бременський "Вердер" в гостях обіграв софійский "Левські" з рахунком 3:0.

Після чотирьох турів ситуація в цій групі така: "Челсі" – 10 очок, "Вердер" – 7 очок, "Барселона" – 5 очок, "Левські" – 0 очок.

У групі В міланський "Інтер" в гостях завдав поразки "Спартакові" з рахунком 1:0. Футболісти "Спартака" змушені були через пробки їхати на матч з італійським "Інтером" на метро. На післяматчевій прес-конференції тренер "Спартака" Володимир Федотов пояснив невдалий початок матчу саме тим, що через проблеми, що виникли на шляху до стадіону футболісти не змогли належним чином налаштуватися на гру. "Баварія" на своєму полі зіграла внічию з португальським "Спортінгом" – 0:0. Цей результат дозволив німецькій команді гарантувати собі вихід у плей-офф турніру. Становище команд у групі В таке: "Баварія" – 10 очок, "Інтер" – 6 очок, "Спортінг" – 5 очок, "Спартак" – 1 очко.

У групі С визначилися обидві команди, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу – це англійський "Ліверпуль" і голландський ПСВ. Англійці вдома переграли з рахунком 3:0 французький "Бордо", а голландці також удома здобули перемогу над турецьким "Галатасараєм". Становище команд у групі С таке: "Ліверпуль" – 10 очок, ПСВ – 10 очок, "Бордо" – 1 очко, "Галатасарай" – 1 очко.

У групі D гарантувала собі вихід до плей-офф іспанська "Валенсія", а італійській "Ромі" потрібно набрати 1 очко, щоб також забезпечити вихід з групи. У черговому турі "Валенсія" в гостях зіграла внічию 2:2 в гостях з "Шахтарем", а "Рома" вдома уникла поразки в матчі з "Олімпіакосом" – 1:1. Положення команд у групі D таке: "Валенсія" – 10 очок, "Рома" – 7 очок, "Олімпіакос" – 2 очки, "Шахтар" – 2 очки.

Лента.ру