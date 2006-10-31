Закінчився матч ”Шахтар” - ”Валенсія”

Закінчився матч 4-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі D, в якому зустрічаються донецький "Шахтар" і "Валенсія" (Іспанія). Нічия 2:2.

Склади команд: Шахтар: 35 Шуст, 3 Хюбшман, 7 Фернандіньо (89, Дуляй), 9 Матузалем, 17 Агахова, 18 Левандовський, 25 Брандао (75, Маріка), 26 Рац, 27 Чигринський, 33 Срна, 38 Жадсон. Валенсія: 1 Канісарес, 2 Мігел, 4 Айяла, 7 Давід Вілья, 9 Морьєнтес (77, Хоакін), 10 Ангуло, 17 Наварро (85, Угу Віана), 20 Альбіоль, 21 Сільва, 22 Еду, 24 Моретті.

Вже на 3-й хвилині чудовим ударом зі штрафного над стінкою в дальню дев`ятку Жадсон забив м`яч. 1:0.

Подальші 15 хвилин Шахтар грав на радість українським болільникам, контролював ситуацію, створював небезпечні моменти. Утім, і не реалізовував їх вкрай щедро, а в захисті припускався тривожних помилок.

Передчуття не обдурили. Гол іспанців на 17-й хвилині був також забитий зі штрафного. Прямий удар поряд із стінкою йшов в правий кут, але в районі 11-метрової Морьєнтес, рвучись уперед, дістав і трохи підправив м`яч. Схоже, у Валенсії це була награна ситуація. 1:1.

28-а хвилина. Ще один відмінний дальній удар. Фернандіньо б`є з 28 метрів. 2:1.

З цим рахунком команди і пішли на перерву.

Третю чверть матчу Шахтар помітно домінував, але знову ігрова перевага залишалася нереалізованою більш як 20 хвилин, попри хороші удари Раца, Брандао.

Четвертий гол у матчі теж прийшов після стандарту. Вілья подає кутовий справа на ближню штангу, Моретті перевів на дальню і з 8 метрів Айяла замкнув атаку. 2:2.

До кінця зустрічі жодна з команд не змогла змінити рахунок на свою користь. Шахтар був наполегливіший в атаці і жорсткіший в обороні, але Валенсію, здається, нічия влаштовувала.

Статистика матчу (Шахтар - Валенсія): удари по воротах – 20:8, фоли – 20:9, офсайди – 1:2, кутові – 4:5, володіння м`ячем – 55:45.

Одночасно з матчем Валенсія – Шахтар закінчилися ігри: Левські – Вердер (0:3), Барселона – Челсі (2:2), Баварія – Спортинг (0:0), Ліверпуль – Бордо (3:0), ПСВ - Галатасарай - ПСВ (2:0), Рома - Олімпіакос (1:1).

Матч Спартак, Москва - Інтер закінчився раніше перемогою італійців 0:1.