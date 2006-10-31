Розпочинається Кубок Верховної Ради з вуличного футболу

5 листопада в Києві в Палаці спорту відбудеться перший розіграш кубку Верховної Ради України з вуличного футболу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Всеукраїнської громадської організації «Ліга вуличного футболу» Ігор ЗЕНОВ.

За жеребкуванням, проведеним у залі прес-конференцій УНІАН, в групі «А» гратимуть команда фракції Партії регіонів (капітан Віталій ХОМУТИННИК) і команда фракції «Наша Україна» (капітан Анатолій ШКРІБЛЯК). У групі «Б» - команда фракції Соціалістичної партії (капітан Василь ЦУШКО) і команда фракції БЮТ (капітан Олег АНТІПОВ).

Переможці груп зіграють за перше - друге місце, решта - за третє - четверте.

І.Зенов повідомив, що ігри в рамках кубку парламенту з вуличного футболу проходитимуть двічі на рік. Головним призом буде перехідний кубок.

За словами І.Зенова, також будуть відзначені кубками кращий бомбардир турніру, кращий воротар і кращий суддя.

І.Зенов також повідомив, що в рамках змагання відбудеться турнір серед безпритульних дітей. Зокрема, гратимуть вихованці чотирьох київських притулків у віці від 12 до 16 років.

Згідно із жеребкуванням, у групі А зіграють команди «Спарта» і «Демос». У групі Б –«Етна» і «Інтер».

І.Зенов також зазначив, що «Ліга вуличного футболу» планує з 1 січня наступного року в усіх областях України, Криму, Києві і Севастополі провести турнір «Вуличний м`яч». 27 команд-переможців зустрінуться у фінальній частині змагання в місті Бердянськ.

За його словами, метою цього змагання стане залучення до занять спортом дітей у віці від 8-9 років.

«Ми сподіваємося, що турнір «Вуличний м`яч» стане основою піраміди, на вершині якої національна збірна України з футболу виступає на міжнародних змаганнях», - сказав І.Зенов.

Спонсорами турніру виступили страхова компанія «ТАС» і «UKIO BANKAS» (Литва).

Довідка УНІАН: «Ліга вуличного футболу» заснована 2005 р. і з того ж року є колективним членом Федерації Футболу України.

Завдання «Ліги вуличного футболу» організувати формування команд, підготовку кваліфікованих суддів, і проведення системних змагань для різних вікових категорій починаючи з вулиці, району, міста, області.