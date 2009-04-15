США хочуть провести Чемпіонат світу з футболу

Президент Барак Обама підтримав ідею проведення в США Чемпіонату світу з футболу 2018 або 2022 року.

Про це йдеться в посланні Обами президентові Міжнародної федерації футбольних асоціацій Йозефу Блаттеру. Текст листа поширила у вівторок футбольна асоціація США, передає ІТАР-ТАРС.

У США чемпіонат світу з футболу вперше проводили в 1994 році. Тоді учасники зіграли 52 матчі.

У проведенні чемпіонатів 2018 і 2022 рр також зацікавлені Росія, Англія, Австралія, Індонезія, Мексика, Катар, Південна Корея. Спільні заявки подали Іспанія з Португалією та Нідерланди з Бельгією. Господарів обох турнірів назовуть одночасно - у грудні 2010 року.

ICTV