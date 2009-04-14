Баварія та Барселона, Челсі та Ліверпуль розійшлися "з миром"

Дві нічиї, але які...

Закінчилися перші два матча-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Баварія - Барселона 1:1 (Рібері 47 - Кейт 73). Перший матч 0:4 Челсі - Ліверпуль 4:4 (Дрогба 51, Алекс 57, Лемпард 76, 89 - Ауреліо 19, Х.Алонсо 28 пен., Лєїва 81, Куйт 83). Перший матч 3:1. Завтра грають Порту - МЮ (Перший матч 2:2) Арсенал - Вільяреал (1:1)

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