”Динамо” і ”Ліон” розсудить голландець

Суддівський комітет UEFА оголосив арбітрів на матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між французьким "Ліоном" і київським "Динамо".

Поєдинок, який відбудеться в середу, 1 листопада, в Ліоні, довірено обслуговувати голландській бригаді суддів на чолі з Пітером Вінком.

Асистентами головного рефері призначені його співвітчизники Джантіус Мейнц і Адріан Ініа.

Пітер Вінк народився 13 березня 1967 року у Роттердамі. Статус арбітра FIFА одержав у 2004 році.

З українськими командами доля зводила Вінка лише одного разу: минулого року цей голландець обслуговував у матчі-відповіді 1-го раунду Кубка UEFА між донецьким "Металургом" і грецьким Паоком (2:2), показавши в тому поєдинку п`ять жовтих карток і одну червону.

А менше місяця тому Вінк був головним арбітром матчу плей-офф раунду відбірного циклу Євро-2007 між молодіжними збірними Португалії і Росії (3:0). До речі, і в цій зустрічі не обійшлося без видалення (у складі росіян).

Корреспондент