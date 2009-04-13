На матчі Динамо – ПСЖ очікується аншлаг
16:18, 13 квітня 2009Спорт
2018
Усі квитки продано
Закінчився продаж квитків на повторний матч 1/4 фіналу Кубка УЄФА «Динамо» - «ПСЖ», який відбудеться 16 квітня о 19:30. За повідомленням прес-служби київського клубу, як і на двох попередніх домашніх матчах «Динамо» в Кубку УЄФА, в четвер на стадіоні імені Валерія Лобановського очікується аншлаг.
Футбольний клуб «Динамо» звертається до вболівальників із проханням завчасно прийти на стадіон та зайняти місця відповідно до придбаних квитків. Вхід на територію буде відкритим за дві години до початку матчу.
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