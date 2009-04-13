На матчі Динамо – ПСЖ очікується аншлаг

Закінчився продаж квитків на повторний матч 1/4 фіналу Кубка УЄФА «Динамо» - «ПСЖ», який відбудеться 16 квітня о 19:30. За повідомленням прес-служби київського клубу, як і на двох попередніх домашніх матчах «Динамо» в Кубку УЄФА, в четвер на стадіоні імені Валерія Лобановського очікується аншлаг.

Футбольний клуб «Динамо» звертається до вболівальників із проханням завчасно прийти на стадіон та зайняти місця відповідно до придбаних квитків. Вхід на територію буде відкритим за дві години до початку матчу.