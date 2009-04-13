Підсумки 23 туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар відтіснив Металіст на 3-є місце

Чемпіонат України з футболу 23 тур Результати матчів: Динамо – Чорноморець 3:1 (Несмачний 3, Кравченко 72, Алієв 85 - Бондаренко 58) Шахтар – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовські 73, Жадсон 78) Металіст – Карпати 1:1 (Девіч 50 – Кузнецов 7) Іллічівець – Металург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68) Зоря - ФК Харків 2:0 (Джіхані 32, Курилов 51) ФК Львів - Металург Д 0:1 (Димитров 90+2) Таврія - Кривбас 0:1 (Мотуз 32) Дніпро - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22) Турнірна таблиця: 1 Динамо 61 2 Шахтар 46 3 Металіст 45 4 Металург Д 40 5 Ворскла 37 6 Металург З 37 7 Дніпро 32 8 Карпати 29 9 Кривбас 29 10 Зоря 27 11 Таврія 23 12 Арсенал 21 13 Чорноморець 20 14 Іллічівець 17 15 ФК Львів 16 16 ФК Харків 15

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