Карпати витримали шалений натиск Металіста

У самому розпалі 23-ій тур Чемпіонату України з футболу. Харківський Металіст на своєму полі не зміг дотиснути Карпати, які грали в меншості. Львів`яни забили швидкий гол: на 7-ій хвилині відзначився Кузнецов, Металістові вдалося повернути собі контроль над грою, але, незважаючи на шалений тиск і чисельну перевагу і фантастичну підтримку рідних трибун, харків`яни змогли відквитати лише один м`яч.

Металіст – Карпати 1:1 (Девіч 50 – Кузнецов 7).

В інших матчах неділі Іллічівець і запорізький Металург розішлися миром – 1:1, а гірники вдома прогнозовано розібрався з підопічними Заварова – 3:0

Іллічівець – Металург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68)

Шахтар – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовські 73, Жадсон 78).

О 18:00 в Києві розпочинається фінальний матч туру Динамо - Чорноморець.