Карпати витримали шалений натиск Металіста
17:52, 12 квітня 2009Спорт
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Харків`яни втрачають 2 очки
|Ігровий момент матчу Металіст - Карпати. Фото УНІАН
Металіст – Карпати 1:1 (Девіч 50 – Кузнецов 7).
В інших матчах неділі Іллічівець і запорізький Металург розішлися миром – 1:1, а гірники вдома прогнозовано розібрався з підопічними Заварова – 3:0
Іллічівець – Металург З 1:1 (Мельник 23 - Тейку 68)
Шахтар – Арсенал 3:0 (Гладкий 50, Левандовські 73, Жадсон 78).
О 18:00 в Києві розпочинається фінальний матч туру Динамо - Чорноморець.
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