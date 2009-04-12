Воротар загинув у матчі чемпіонату Київської області

Трагедією закінчився поєдинок у першості Київської області.

11 квітня в Боярці в календарному матчі між місцевим Зенітом і ФК Вишневе в боротьбі з нападаючим одержав удар у скроню і загинув на місці 18-річний воротар господарів поля Денис Новіков. Лікарі швидкої допомоги, які прибули за викликом, зафіксували миттєву смерть.

На понеділок 13.00 призначено похорони Дениса у Фастові.

Football.ua