Роже Федерер одружився (фото)
13:30, 12 квітня 2009Спорт
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Пара чекає на поповнення
|Роже Федерер і Мірослава Вавринець. Фото АР
Мірослава народилася в Словаччині, але вже в два роки переїхала до Швейцарії. Її батьки поселилися в Шафхаузені, де відкрили ювелірний магазин. У 1987 році, коли Вавринець було дев`ять років, вона з батьком потрапила на турнір в німецькому Фільдештаді. На цьому турнірі дівчинка зустрілася з легендарною Мартіною Навратіловою, яка пізніше подарувала Вавринець ракетку і організувала її перші уроки тенісу.
Мірослава і Роже зустрілися на Олімпіаді в Сіднеї і разом вже багато років. Проте узаконити свої стосунки вирішили тільки зараз.
Відомо, що вже найближчим часом щаслива пара чекає на поповнення в родині.
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