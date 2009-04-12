Роже Федерер одружився (фото)

Колишня перша ракетка світу Роже Федерер узаконив свої стосунки зі своєю подругою Мірославою Вавринець. Обраниця швейцарця теж професійно займалася тенісом, але закінчила кар`єру в 2002 році через травму ноги.

Мірослава народилася в Словаччині, але вже в два роки переїхала до Швейцарії. Її батьки поселилися в Шафхаузені, де відкрили ювелірний магазин. У 1987 році, коли Вавринець було дев`ять років, вона з батьком потрапила на турнір в німецькому Фільдештаді. На цьому турнірі дівчинка зустрілася з легендарною Мартіною Навратіловою, яка пізніше подарувала Вавринець ракетку і організувала її перші уроки тенісу.

Мірослава і Роже зустрілися на Олімпіаді в Сіднеї і разом вже багато років. Проте узаконити свої стосунки вирішили тільки зараз.

Відомо, що вже найближчим часом щаслива пара чекає на поповнення в родині.

Газета.ру