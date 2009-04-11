Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу

19:39, 11 квітня 2009
Спорт
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Матчі лідерів - завтра

Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу

Зоря - ФК Харків 2:0 (Джихані 32, Курилов 51)

ФК Львів - Металург Д 0:1 (Димитров 90+2)

Таврія - Кривбас 0:1 (Мотуз 32)

Дніпро - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22)

Завтра тур закінчиться іграми:

Іллічівець - Металург З

Металіст - Карпати

Шахтар - Арсенал

Динамо - Чорноморець

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