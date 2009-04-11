Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу
19:39, 11 квітня 2009Спорт
1952
Матчі лідерів - завтра
Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу
Зоря - ФК Харків 2:0 (Джихані 32, Курилов 51)
ФК Львів - Металург Д 0:1 (Димитров 90+2)
Таврія - Кривбас 0:1 (Мотуз 32)
Дніпро - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22)
Завтра тур закінчиться іграми:
Іллічівець - Металург З
Металіст - Карпати
Шахтар - Арсенал
Динамо - Чорноморець
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter