Результати 23-го туру Чемпіонату України з футболу

Матчі лідерів - завтра

Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру Чемпіонату України з футболу Зоря - ФК Харків 2:0 (Джихані 32, Курилов 51) ФК Львів - Металург Д 0:1 (Димитров 90+2) Таврія - Кривбас 0:1 (Мотуз 32) Дніпро - Ворскла 2:1 (Гоменюк 3, Назаренко 85 - Сачко 22) Завтра тур закінчиться іграми: Іллічівець - Металург З Металіст - Карпати Шахтар - Арсенал Динамо - Чорноморець

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