Стартувала міжнародна велогонка в Донецьку

У Донецьку стартувала Міжнародна рейтингова велогонка «Гран-прі Донецька», яка відбуватиметься протягом двох днів – 11 і 12 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, організація «Гран-прі Донецька» проводиться на найвищому європейському рівні, підготовку і проведення змагань здійснюють спортивний клуб «ІСД», Управління з питань фізичної культури і спорту Донецької облдержадміністрації, Донецька міська рада, обласна і міська федерації велоспорту.

За словами директора Спортивного клубу «ІСД» Марка БЕЙГЕЛЬЗІМЕРА, «це рейтингова велогонка 2-ої категорії, але це перша в Україні гонка, яка дає спортсменам-учасникам рейтингові очки у світовій кваліфікації». Він зазначив, що «Гран-прі Донецька» - це найбільша подія у вітчизняному велоспорті, оскільки є єдиною шосейною велогонкою в нашій країні, зареєстрованою в календарі Міжнародного союзу велосипедистів UCI.

У нинішніх змаганнях беруть участь команди UCI з Бельгії, Болгарії, Угорщини, Росії, Румунії, України, а також національні збірні і регіональні команди.

М.БЕЙГЕЛЬЗІМЕР пояснив, що «календар UCI достатньо насичений на цей період, і дата нашої гонки – це ще одне підтвердження того, що ми не просто організовуємо міжнародну гонку в Україні, а того, що ми боремося з усіма країнами-учасниками за представлення різних команд у нашому місті».

Так, серед учасників гонки, що прибули на змагання у Донецьк: Балінт ЖЕГАЛМІ – чемпіон Угорщини на шосе (2007); Золтан МАДАРАС – чемпіон Угорщини на шосе (2008); Нормунд ЛАЗІС – віце-чемпіон Латвії на шосе до 23 років (2006); Тамас ЦІСАКІ – чемпіон Румунії на шосе (2007); Сергій КОЛЕСНІКОВ – віце-чемпіон Росії на шосе (2007), переможець UCI Europe Tour 2006 U23; Павло КОРЖ з Росії – переможець на етапі «Tour du Maros» ( MAR, UCI 2.2) тощо.

Україну в «Гран-прі Донецька» представляють Віталій ПОПКОВ – трикратний чемпіон на треку (2002 - 2004); Максим ПОЛІЩУК – чемпіон Європи у командній гонці на треку (ESP, 2004), володар срібної медалі Чемпіонату світу на треку в командній гонці (ESP, 2007); Володимир РУБІН – чемпіон світу в груповій гонці на треку (USA,2005), віце-чемпіон світу в парній гонці на треку (FRA,2006) та ін.