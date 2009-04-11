Квитки на бій Кличко - Хей коштуватимуть від 24 до 49 євро

Вартість квитків на поєдинок чемпіона світу з боксу в суперважкій категорії за версіями IBF і WBO українця Володимира Кличка з британцем Девідом Хеєм варіюється від 24 до 49 євро, повідомляє офіційний сайт братів Кличків.

Бій пройде 20 червня в Гельзенкірхені (Німеччина) на Veltins-Arena - домашньому стадіоні футбольного клубу "Шальке-04". 24 євро коштує квиток на стоячі місця на стадіоні, що вміщає більше 60 тисяч глядачів, 39 євро - на верхній ярус трибун і 49 євро - на нижній ярус.

Керівництво промоутерської компанії українського боксера вважає, що доступна ціна квитків дасть змогу максимально заповнити трибуни.

"У нас було багато різних пропозицій з Німеччини, Європи, і ми вибрали саме Veltins-Arena через велику кількість глядачів, - сказав керівник Klitschko Management Group Бернд Бенте. - Ми проведемо подію на відкритому стадіоні з помірними цінами на квитки. Керівництво арени, у свою чергу, виступає вельми надійним партнером, з яким ми працюватимемо професійно і плідно протягом наступних тижнів".

Продаж квитків на поєдинок Кличко - Хей почнеться 17 квітня.