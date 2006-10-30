Україна та Польща стали фаворитами Євро-2012

Україна та Польща стали фаворитами у тендері на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це заявив президент ФФУ, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС, виступаючі у Варшаві на конгресі Польської футбольної асоціації.

“Я на 99% впевнений, що з темної конячки Україна і Польща перетворилися на фаворита. Це накладає на нас ще більшу відповідальність. Ми, як ніколи, повинні бути єдині, діяти узгоджено і сфокусовано”, - сказав Г.СУРКІС.

На його думку, особливо важливо, щоб наш амбіційний проект базувався на тісній співпраці футбольного активу, державних органів влади і широкої громадськості.

“Ми пишаємося тим, що спільна кандидатура України та Польщі успішно подолала першу фазу тендера УЄФА за право приймати Євро-2012”, - підкреслив президент ФФУ.

За його словами, спільним досягненням можна вважати те, що Україна і Польща підготували і представили найкращий стенд, котрий презентував нашу заявку під час Конгресу УЄФА в Будапешті у березні цього року.

Президент ФФУ також зауважив, що співпраця футбольних федерацій за результатами оглядового візиту делегації УЄФА, який відбувся 11-16 вересня 2006 року, отримала також найбільш схвальні відгуки.

За словами Г.СУРКІСА, представники УЄФА переконалися: “наші країни не тільки обіцяють, але й виконують свої обіцянки, нам можна довірити проведення третього за значимістю спортивного заходу в світі”.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Виконком УЄФА ухвалив рішення, згідно з яким, господаря фінальної частини Євро-2012 з футболу буде визначено у квітні наступного року.

У тендері на право проведення турніру беруть участь Україна з Польською Республікою, Угорщина разом з Хорватією та Італія.