Україна показала УЄФА вищий рівень підготовки... звітів?

Експерти УЄФА висловили занепокоєння щодо термінів завершення будівництва терміналу D у «Борисполі». Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України за результатами інспекційної поїздки з 30 березня по 8 квітня 2009 року експертів УЄФА аеропортів, що приймають Євро-2012, а також запасних аеропортів.

За даними міністерства, незважаючи на те, що було відзначено найвищий в Україні і Польщі рівень підготовки звітів для УЄФА, професіоналізм і кваліфікованість команди з підготовки аеропорту до Євро-2012 «Борисполем», також було висловлено занепокоєння щодо термінів завершення будівництва терміналу D.

Як наголошується в повідомленні, за умови незавершення будівництва терміналу D до Євро-2012, під час проведення фінальної гри необхідно буде залучити додаткові можливості для забезпечення достатньої пропускної спроможності.

Крім того, під час інспекції було відзначено, що для забезпечення належного рівня безпеки аеропорту необхідно терміново врегулювати питання заборони паркування автомобілів на привокзальній площі в 50-метровій зоні від будівель терміналів.

За даними міністерства, крім того, інспекція відвідала допоміжні аеропорти “Одеса”, де відзначено високий рівень підготовки презентаційних матеріалів, і «Луцьк», стан покриття аеродрому якого визнали задовільним.

За результатами перевірки допоміжного аеропорту «Івано-Франківськ» експерти висловили готовність до проведення додаткової оцінки аеродрому після надання нового сертифікату і проведення практичного дослідження існуючого показника несучої здатності аеродрому. Також в УЄФА вважають необхідним розширення стернових доріжок і реконструкцію терміналу. Після виконання зазначених робіт аеропорт може використовуватися як допоміжний для Львова.

Крім того, експерти відзначили прогрес у підготовці аеродромного комплексу «Київ» (Жуляни), залишилися задоволені рівнем готовності аеродрому «Гостомель» під Києвом. Згідно з повідомленням МТЗУ, представники УЄФА висловили упевненість в можливості використання аеродромного комплексу як допоміжного в частині забезпечення місць стоянок літаків для аеропорту «Бориспіль». Як зазначають в Мінтрансі, відповідні схеми співпраці відпрацьовані з представниками «Борисполя».

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Борис ШАХСУВАРОВ розраховує на завершення будівництва терміналу D в аеропорту в обумовлені контрактом терміни. «Так, відставання від графіка становить 3 місяці, проте підрядник запевнив, що надолужить згаяне і за 29 місяців завершить (будівництво – УНІАН)», – сказав Б.ШАХСУВАРОВ у квітні 2009 р.

Нагадаємо, раніше генпідрядник «Догуш Іншаат» обіцяв виконати будівництво раніше терміну - за 26 місяців.

За час перебування в Україні команда експертів УЄФА з питань аеропортів на чолі з провідним експертом УЄФА з підготовки аеропортів Пітером ХЕМПСОНОМ оглянула міста - учасники підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року і провела зустрічі з представниками місцевих органів влади, відповідальними за підготовку аеропортів.