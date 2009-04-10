Результати матчів 1/4 Кубка УЄФА

... а в ЧУ Металіст вийшов на 2-е місце

Увечері 9 квітня відбулися перші матчі однієї четвертої Кубка УЄФА. Шахтар - Олімпік 2:0 (Хюбшман 39, Жадсон 65) ПСЖ - Динамо 0:0 Гамбург - Манчестер Сіті 3:1 (Матейзен 9, Троховський 63 пен., Герреро 79 - Айленд 1) Вердер - Удінезе 3:1 (Дієго 34, 76, Альмейда 69 - Квальярелла 87) Ігри у відповідь призначені на 16 квітня. *** На тлі європейського футбольного дня майже непомітно відбувся скандально перенесений матч 21-го туру Іллічівець - Металіст. Іллічівець - Металіст 0:2 (Дєвіч 70, Обрадович 73). З 44 очками Металіст вийшов на друге місце, на очко випереджаючи Шахтар і на 14 очок відстаючи від Динамо. Іллічівець продовжує ділити 14-15 місце з ФК "Львів".

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