”Реал” готує грандіозне підсилення

Мадридський "Реал" знову висловив готовність придбати у англійського "Ліверпуля" капітана команди Стівена Джерарда.

Іспанський клуб готовий заплатити англійцям 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Спортивний директор "Реала" Предраг Міятович упевнений, що Джеррард значно підсилить середню лінію команди, склавши пару з Мамаду Діарра, який прийшов з "Ліона" .

"Реал" вже намагався придбати Джерарда, коли президентом іспанського клубу був Флорентіно Перес, а зараз робить нову спробу вже за Рамона Кальдерона.

Президент мадридського "Реала" відзначив також, що готовий викласти 100 мільйонів фунтів стерлінгів за аргентинського атакуючого півзахисника "Барселони" Ліонеля Мессі, якщо гравець висловить бажання покинути каталонський клуб.

Нагадаємо, що перед президентськими виборами в "Реалі" Рамон Кальдерон заявив, що обов`язково придбає Мессі, але свою обіцянку не виконав.

Корреспондент з посиланням на Лента.ру