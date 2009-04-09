В Україну їде Платіні

У вівторок, 14 квітня, розпочнеться дводенний робочий візит до України делегації Європейського футбольного союзу (УЄФА) на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, гості прибудуть до Києва увечері, а наступного дня, 15 квітня, відбудеться розширена нарада за участю представників УЄФА та української сторони.

Під час наради планується презентація результатів підготовки країни до проведення фінального турніру 2012 року. Особливу увагу сторони приділять стану інфраструктури міст-претендентів на право прийняти Євро-2012 , а також обговорять низку інших питань, пов’язаних із чемпіонатом.

До складу делегації УЄФА увійдуть генеральний секретар Девід ТЕЙЛОР, комісар Євро-2012 Жак ЛАМБЕР, директор Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН, комерційний директор УЄФА Філіп МАРГРАФ, директор Департаменту з питань змагань УЄФА Джорджо МАРКЕТТІ, директор Департаменту з питань послуг Стів ЕШЛІМАНН, керівник підрозділу операційної діяльності Євро-2012 Хаймо ШИРГІ та виконавчий директор компанії UEFA Media Technologies Александр ФУРТУА.

Українську сторону представлятимуть президент ФФУ Григорій СУРКІС, директор турніру Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК та керівник Координаційного бюро Євро-2012 Ілля ШЕВЛЯК.

Нагадаємо, що це останній візит М.ПЛАТІНІ до України перед тим, як у травні Виконком Європейського футбольного союзу визначить міста, які прийматимуть турнір. Таким чином президент УЄФА має намір особисто пересвідчитися у достовірності досягнутих результатів Україною в цілому і кожним містом-претендентом окремо.