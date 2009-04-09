Від сьогоднішнього матчу Шахтар чекає найбільших доходів за свою історію
13:11, 09 квітня 2009Спорт
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Запити перевищували можливості
Матч між донецьким "Шахтарем" і марсельським "Олімпіком" може принести "гірникам" нійбільшу суму доходів за всю історію клубу.
Про це повідомляє газета "Спорт-Экспресс в Украине" з посиланням на слова керівника відділу продажу ФК "Шахтар" Дмитра Кириленка.
"Запити на квитки у кілька разів перевищували можливості РСК "Олімпійський". Досі найажіотажнішим був минулорічний матч "Шахтаря" з "Барселоною" у Лізі Чемпіонів. За цей матч "Шахтар" заробить близько двох мільйонів гривень", - сказав Кириленко.
Нагадаємо, матч 1/4 Кубка УЄФА "Шахтар" - "Олімпік" відбудеться сьогодні у Донецьку. Початок о 19:30. Трансляція - телеканал "Україна"
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