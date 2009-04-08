Закінчилися матчі 1/4 Ліги чемпіонів

Шлях Ліверпуля й Баварії до півфіналу ускладнюється

Закінчилися сьогоднішні два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Закінчилися сьогоднішні два матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Барселона - Баварія 4:0 (Мессі 9, 38, Ето`о 12, Анрі 44) Ліверпуль - Челсі 1:3 (Торрес 6 - Іванович 39, 62, Дрогба 67) Матчі-відповіді цих команд пройдуть 14 квітня. Нагадаємо, що вчора були зіграні перші два матчі однієї четвертої (матчі-відповіді – 15 квітня) МЮ - Порту 2:2 (Руні 15, Тевес 85 - Родрігес 4, Гонсалес 89) Вільярреал - Арсенал 1:1 (Сенна 10 - Адебайор 66)

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