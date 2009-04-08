Кличко битиметься на футбольному стадіоні

Українець Володимир Кличко відстоюватиме чемпіонські титули за версіями IBF, WBO і IBO в бою з британцем Девідом Хеєм 20 червня на стадіоні Veltins в Гельзенкірхені, повідомляє Спорт-Экспресс. Ця домашня для футбольного "Шальке-04" арена вважається однією з найвідоміших в Європі і здатна прийняти до 65 тисяч глядачів.

Саме на ній проходив фінал футбольної Ліги чемпіонів-2004. Крім того, Veltins прийняв 5 матчів, ЧС-2006, який проходив у Німеччині, зокрема один з чвертьфіналів (Англія - Португалія).

Нагадаємо, що спочатку у якості місця проведення поєдинку Кличко - Хей розглядалася арена Stamford Bridge у Лондоні, на якій проводить матчі футбольний "Челсі".

Продаж квитків на бій Кличко - Хей почнеться 17 квітня. Мінімальна ціна - 24 євро (стоячі місця).

"Я завжди хотів битися на футбольному стадіоні на очах у величезної кількості людей. Схоже, моїй мрії судилося здійснитися. Одного разу я особисто відвідав матч "Шальке-04" і ніколи не забуду тієї підтримки, яку надавали фанати футболістам впродовж усіх 90 хвилин гри. Упевнений, що 20 червня вони влаштують нам феноменальний прийом", - заявив Кличко.