Футбол XXI століття: чому б не засліпити воротаря лазером?

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розслідує звинувачення проти грецьких уболівальників, які за допомогою лазерних указок намагалися вплинути на гру воротаря збірної Ізраїлю у відбірному матчі чемпіонату світу, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Після матчу відбірного циклу ЧС-2010, який пройшов 1 квітня на острові Крит, ряд ізраїльських діячів футболу оголосили, що грецькі фанати намагалися сліпити голкіпера гостей Дуду Авата за допомогою лазера. Греція виграла ту зустріч з рахунком 2:1.