Нападника київського Динамо сватають на туманний Альбіон

Нападника київського "Динамо" Ісмаеля Бангура сватають на туманний Альбіон.

Одразу кілька англійських клубів жадають мати у своєму складі гвінейського форварда.

За інформацією британського інтернет-видання people.co.uk, найактивнішу позицію з цього питання висловлює "Віган". На думку тренера клубу Стіва Брюса, Бангура має замінити у лінії нападу єгиптянина Аміра Закі.

24-річний Ісмаель забив 27 голів у 37 матчах за "Динамо", стільки ж поєдинків він провів у футболці національної збірної Гвінеї, відзначившись 19 разів.

До футболіста, який нещодавно відновився після травми, придивляються також ліверпульський "Евертон" та столичний "Фулхем". Орієнтовна вартість трансферу може сягнути 7 мільйонів фунтів, втім керівництво "Динамо" (Київ) поки що цю інформацію не підтвердило.

ICTV