Український боксер має намір провести бій з Кличком
00:20, 07 квітня 2009Спорт
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Але до цього ще далеко
|Олександр Дмитренко
Російський і український боксери мають право на бій з Кличком-молодшим: Повєткін є офіційним претендентом на титул IBF, а Дмитренко - на титул WBO.
На початку березня 2009 року бій Повєткін - Дмитренко призначив Європейський боксерський союз (EBU). Титул чемпіона Європи з боксу нині вакантний, і EBU вирішив розіграти його між росіянином і українцем.
Зі свого боку Повєткін заявив, що хотів би зустрітися з Володимиром Кличком, але не виключив можливість поєдинку з Дмитренком.
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