Український боксер має намір провести бій з Кличком

Український боксер-важкоатлет Олександр Дмитренко заявив, що він готовий провести бій з росіянином Олександром Повєткіним. За словами Дмитренка, саме за підсумками цього поєдинку повинен визначитися майбутній суперник українця Володимира Кличка, який володіє чемпіонськими титулами IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Світова боксерська організація), повідомляє інтернет-видання boxingscene.com.

Російський і український боксери мають право на бій з Кличком-молодшим: Повєткін є офіційним претендентом на титул IBF, а Дмитренко - на титул WBO.

На початку березня 2009 року бій Повєткін - Дмитренко призначив Європейський боксерський союз (EBU). Титул чемпіона Європи з боксу нині вакантний, і EBU вирішив розіграти його між росіянином і українцем.

Зі свого боку Повєткін заявив, що хотів би зустрітися з Володимиром Кличком, але не виключив можливість поєдинку з Дмитренком.

Лента.ру