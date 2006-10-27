У Києві стартує Чемпіонат Європи з Кіокушин-кан карате

Завтра у Києві в Палаці спорту стартує Чемпіонат Європи з Кіокушин-кан карате.

З цього приводу сьогодні міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО провів зустріч з керівниками міжнародної та української федерацій з Кіокушин-кан карате, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

Учасники зустрічі обговорили питання підготовки змагань такого високого рівня.

Ю.ПАВЛЕНКО переконаний, що Чемпіонат пройде на високому рівні і стане визначною подією у спортивному житті України. Міністр також зазначив, що цей захід надасть потужного поштовху подальшому розвитку не тільки Кіокушин-кан карате, але й іншим видам східних єдиноборств.

Під час зустрічі було прийнято рішення щодо посилення співпраці між Міністерством та федераціями з цього виду спорту. Зокрема, вже на найближчому засіданні колегії Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту буде винесено питання про надання українській федерації Кіокушин-кан статусу національної, зазначив міністр.