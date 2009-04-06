Донецькі альпіністи хочуть увійти в історію

Альпіністи Донецької області мають намір зробити перше сходження на один із безіменних піків Тянь-Шаню, і на правах першопроходців планують присвоїти йому ім`я «Пік шахтарів України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на начальника Управління вугільної промисловості ОДА Анатолія ВОВЧЕНКА і президента Донецької обласної федерації альпінізму Сергія КОВАЛЬОВА.

У повідомленні наголошується, що в області офіційно оголошена підготовка до цього сходження. Організація цього першосходження – достатньо складний процес: матеріальне забезпечення одного члена експедиції обійдеться приблизно в 10 тис. дол., тоді як в експедицію планується відправити 16 чоловік. Паралельно проходить і відбір вершини для сходження, яка має бути безіменною і з позначкою близько 5 тис. метрів. Одним із критеріїв вибору є можливість декількох маршрутів підйому, додали в прес-службі.

Альпіністи вже встигли провести перші тренувальні збори на Кавказі.

За словами А.ВОВЧЕНКА, «в історії таких прецедентів немає, немає такої вершини, яка б носила ім`я шахтарів».

Альпіністи мають намір поставити на піку Тянь-Шаню копію скульптурного монумента «Слава шахтарській праці», встановленого на Шахтарській площі міста Донецька.

Від`їзд альпіністів планується провести 22 липня поточного року, щоб вони повернулися завойовниками вершини до святкування професійного дня працівників вугільної галузі - Дня Шахтаря (відзначається в останню неділю серпня - УНІАН), додали у прес-службі.