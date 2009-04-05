Результати 31-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ врятувався в доданий час

Сьогоднішніми двома матчами закінчився 31-й тур англійської Прем`єр-ліги Евертон - Віган 4:0 (Жо 26, 51, Феллаїні 47, Осман 61) МЮ - Астон Вілла 3:2 (Роналду 14, 80, Македа, 90+3 – Кар’ю 30, Агбонлахор, 58) Нагадаємо, що вчора відбулися ігри: Блекберн - Тоттенхем 2:1 (Маккарті 82, Оойєр 89 - Кін 30 пен.) Болтон - Міддлсбро 4:1 (Девіс 8, Кагілл 44, М.Тейлор 78, Гарднер 84 - О`Ніл 38) Вест Бромвич - Сток Сіті 0:2 (Фуллер 2, Бітті 49) Вест Хем - Сандерленд 2:0 (Станіслас 42, Томкінс 53) Халл Сіті - Портсмут 0:0 Ньюкасл - Челсі 0:2 (Лемпард 56, Малуда 65) Арсенал - Манчестер Сіті 2:0 (Адебайор 8, 49) Фулхем - Ліверпуль 0:1 (Бенаюн 90) Становище в турнірній таблиці football.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter