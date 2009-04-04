Сьогодні в Івано-Франківську розпочався Чемпіонат Європи з кіокушінкай карате серед чоловіків та жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, на чемпіонат прибули делегації з Казахстану, Білорусі, Грузії, України, Греції, Румунії, Угорщини, Бельгії, Іспанії, Японії.

Також на турнірі присутній генеральний директор Всесвітньої організації кіокушинкай карате шіхан Табата НІГЕРУ.

Вже відбулося урочисте підняття прапора України. Почесні золоті медалі чемпіонату вручили спонсорам і людям, які найбільше доклали зусиль до його організації.

Привітав учасників Чемпіонату Європи і міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС.

Як зазначалося на церемонії, за право проведення чемпіонату боролися представники з 24 країн. Тендер виграв Івано-Франківськ. За словами організатора чемпіонату, президента Федерації кіокушінкай карате унія України Станіслава ШМАТА (4-й дан), в організацію турніру не вкладено жодної копійки бюджетних коштів, а кошторис змагання склав понад 70 тис. доларів.

Переможці нинішнього чемпіонату візьмуть участь у Чемпіонаті світу, який відбудеться наступного року в Осако (Японія).

Довідка УНІАН. Перший чемпіонат Європи з кіокушінкай карате проходив минулого року в румунському місті Сібіу. Кіокушінкай карате - контактне бойове мистецтво, бої якого проходять без жодних захисних засобів. Заборонені тільки удари руками в голову, в пах та в спину.