У Львові відбулися змагання з силового багатоборства (відео)

У Львові відбулися змагання з силового багатоборства. Про це йдеться у сюжеті програми "Джежаи" на телеканалі 2+2.

Всього на змагання до Львова приїхали одинадцять атлетів з різних областей України. Вони повинні виконати шість найпопулярніших силових вправ.

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"Спочатку пронести коромисло вагою 360 кілограмів, а потім ще й розібратися з величезною покришкою. Про вагу, яку доводиться піднімати українським силач, красномовно говорить те, що часом з їх приналежностями не можуть впоратися і кілька асистентів", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що затверджено склад легкоатлетичної збірної України на чемпіонат Європи з багатоборства.